«التعليم» تعلن قيمة رسوم امتحان الثانوية العامة
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020-2021، بقيمة 207 جنيهات، مضيفة أن دفعها متاح من خلال مكاتب البريد.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التسجيل الإلكتروني الراغبين فى التقدم لأعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2020 (رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية).
ويمكن للراغبين للتقدم للأعمال الامتحانات هذا العام، الدخول عبر هذا الرابط ومليء الاستمارة: http:thanwya.emis.gov.eg.
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق 19 يونيو المقبل بشكلها الإلكتروني لأول مرة في تاريخها، عبر أجهز التابلت.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التسجيل الإلكتروني الراغبين فى التقدم لأعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2020 (رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية).
ويمكن للراغبين للتقدم للأعمال الامتحانات هذا العام، الدخول عبر هذا الرابط ومليء الاستمارة: http:thanwya.emis.gov.eg.
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق 19 يونيو المقبل بشكلها الإلكتروني لأول مرة في تاريخها، عبر أجهز التابلت.