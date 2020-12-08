«التعليم» تعلن قيمة رسوم امتحان الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020-2021، بقيمة 207 جنيهات، مضيفة أن دفعها متاح من خلال مكاتب البريد.وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التسجيل الإلكتروني الراغبين فى التقدم لأعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2020 (رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية).ويمكن للراغبين للتقدم للأعمال الامتحانات هذا العام، الدخول عبر هذا الرابط ومليء الاستمارة: http:thanwya.emis.gov.eg.جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق 19 يونيو المقبل بشكلها الإلكتروني لأول مرة في تاريخها، عبر أجهز التابلت.