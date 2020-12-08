بريطانيا تُعلن رفع القيود بعد تطعيم هذه الفئة بلقاح «كورونا»

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم البدء في رفع القيود بعد انتهاء تطعيم الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن عمليات التطعيم ستشمل المراكز الطبية في المملكة المتحدة.وانطلقت اليوم الثلاثاء، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا، بعد حصولها على دفعتها الأولى من لقاح «فايزر»، وإجراء آخر استعداداتها، في أسبوع حاسم في مواجهة الجائحة.وأظهرت لقطات مباشرة من العاصمة البريطانية لندن، مسنة بريطانية، تبلغ من العمر 90 عامًا، وهى تتلقى لقاح كورونا.