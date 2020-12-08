كوريا الجنوبية تنظر فى الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الثلاثاء إن بلاده تنظر في أن تصبح عضوا في اتفاقية التجارة الحرة الرئيسية لآسيا والمحيط الهادئ، والمعروفة باسم CPTPP، كجزء من جهودها المبذولة لتنويع سوق التصدير.كما شدد مون - في كلمة ألقاها بمناسبة يوم التجارة الـ 75 ونقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني- على الحاجة إلى بناء قوة تجارية للبلاد، استعدادا لعصر ما بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأضاف مون أن تنويع السوق يعد مهمة يجب علينا تحقيقها، لذلك ستواصل الحكومة مراجعة الانضمام إلى CPTPP.يشار إلى أن الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ تعد اتفاقية تجارة حرة تضم 11 دولة، كما أنها نسخة معاد التفاوض بشأنها من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) بقيادة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن الرئيس دونالد ترامب تخلى عنها، فيما يُرجح أن تنضم الولايات المتحدة إلى اتفاقية التجارة الحرة الرئيسية لآسيا والمحيط الهادئ تحت قيادة الرئيس المنتخب جو بايدن.وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس مون علنا عن إمكانية انضمام كوريا الجنوبية إلى هذه الاتفاقية.وفي الشهر الماضي، وقعت كوريا الجنوبية على اتفاقية تجارة حرة ضخمة أخرى، تسمى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)