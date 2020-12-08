اليابان ترسل أطباء قوات الدفاع الذاتي للمحافظات لمواجهة كورونا

قال وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو اليوم الثلاثاء إن وزارته تستعد لإرسال أفراد طبيين من قوات الدفاع الذاتي إلى المحافظات حيث يعاني العاملون في مجال الرعاية الصحية من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن كيشي قوله "إن العدوى انتشرت في جميع أنحاء محافظة "هوكايدو" كما أن الوضع خطير بشكل خاص في مدينة "أساهيكاوا" حيث ظهرت مجموعات من العدوى في المؤسسات الطبية الكبيرة".وأشار الوزير إلى أن نظام الرعاية الصحية يتعرض لضغوط متزايدة في محافظة "أوساكا" أيضا، كما أعرب عن أمله في توفير أكبر عدد ممكن من أطباء وممرضات قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في تقليل عدد الحالات الخطيرة والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.