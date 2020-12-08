شركات هندية تربح من توصل «فايزر» للقاح «كورونا»

واصلت أسهم الشركات الهندية الموردة لشركة الأدوية الأمريكية العملاقة «فايزر» ارتفاعها في تعاملات البورصة لليوم الثاني على التوالي، بعد تقرير بثته وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء مطلع الأسبوع الحالي، عن تقديم فرع فايزر في البلاد، طلبًا للحصول على تسجيل طارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأشارت وكالة «بلومبرج»، إلى صعود سعر سهم «سوفين لايف ساينس»، بنحو 15% اليوم الثلاثاء، ليسجل رقما قياسيًا، في حين ارتفع سعر سهم هيكال ليمتد بنسبة 3.8% ليواصل الاثنان الصعود لليوم الثاني على التوالي.وارتفع سعر سهم فرع فايزر في الهند بنسبة 1.2% ليوصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي أيضًا.