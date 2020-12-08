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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يصعد عالميا 0.3% بفضل رهان على تحفيز أمريكي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء، بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.

وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "تضع الأسواق في الحسبان إبرام صفقة ما يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".

لكن رودا حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على أسعار الذهب.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وأعلنت كاليفورنيا قيودا جديدة أمس في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم.

ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.65 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1021.50 دولار بينما كسب البلاديوم 0.1% إلى 2333.74 دولار.

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