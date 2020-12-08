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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحان الثانوية العامة 2021

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:24 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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يستطيع الراغبين فى التقديم لأعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021 ( رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية )، عبر التسجيل الإلكتروني.

التسجيل الالكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2021

وذلك بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التسجيل الإلكتروني للراغبين فى التقديم، عبر هذا الرابط http:thanwya.emis.gov.eg.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم التسجيل للعمل كرئيس لجنة - مراقب أول - رئيس مركز توزيع كراسات الامتحان.

ويتطلب التسجيل كود المعلم والرقم القومي الخاص به المدون في شهادة الميلاد، والرقم السري.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق 19 يونيو المقبل، بشكلها الالكتروني لأول مرة فى تاريخها، عبر أجهزة  التابلت.

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رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحان الثانوية العامة 2021
رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحان الثانوية العامة 2021

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