رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحان الثانوية العامة 2021
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:24 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يستطيع الراغبين فى التقديم لأعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021 ( رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية )، عبر التسجيل الإلكتروني.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم التسجيل للعمل كرئيس لجنة - مراقب أول - رئيس مركز توزيع كراسات الامتحان.
ويتطلب التسجيل كود المعلم والرقم القومي الخاص به المدون في شهادة الميلاد، والرقم السري.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق 19 يونيو المقبل، بشكلها الالكتروني لأول مرة فى تاريخها، عبر أجهزة التابلت.
التسجيل الالكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2021وذلك بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التسجيل الإلكتروني للراغبين فى التقديم، عبر هذا الرابط http:thanwya.emis.gov.eg.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم التسجيل للعمل كرئيس لجنة - مراقب أول - رئيس مركز توزيع كراسات الامتحان.
ويتطلب التسجيل كود المعلم والرقم القومي الخاص به المدون في شهادة الميلاد، والرقم السري.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق 19 يونيو المقبل، بشكلها الالكتروني لأول مرة فى تاريخها، عبر أجهزة التابلت.
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رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحان الثانوية العامة 2021
رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحان الثانوية العامة 2021