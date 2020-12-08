1837 إصابة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن أنها سجلت 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ(24) الماضية بينما تم الإبلاغ عن 315 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة- في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2924 حالة بعد تسجيل 7 حالات أمس بينما هناك 107 حالات تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل الـ347 ألف حالة تعافى منهم ما يزيد على 330 ألف حالة.