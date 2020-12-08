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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2885 إصابة بكورونا في باكستان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 423 ألفا و179 حالة، وذلك عقب تسجيل 2885 حالة إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8487 حالة، وذلك عقب تسجيل 89 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 370 ألفا و451 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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