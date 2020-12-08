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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تعتزم تنفيذ التوصيات في تحقيق بشأن هجمات مسجدي كرايستشيرش

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
رئيسة الوزراء النيوزيلندية
رئيسة الوزراء النيوزيلندية
وكالات
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تعتزم الحكومة النيوزيلندية تنفيذ جميع التوصيات الـ 44 في تحقيق رفيع المستوى بشأن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 2019 على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصا وجرح عشرات الأشخاص.

وصدر التقرير المكون من 792 صفحة، الذي كان من المقرر أن يصدر في ديسمبر 2019، علنا اليوم الثلاثاء.

وقامت اللجنة الملكية بالتحقيق في كيفية وقوع الهجوم، وكيف حصل المسلح على أسلحته ودور وكالات الأمن والاستخبارات.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على تنفيذ جميع التوصيات.

وأضافت أردرن في بيان: "لم تجد اللجنة الملكية أي إخفاقات داخل أي وكالة حكومية من شأنها أن تسمح باكتشاف التخطيط والإعداد لذلك، لكنها حددت العديد من الدروس التي يجب تعلمها والمجالات المهمة التي تحتاج إلى التغيير".

وأضافت: "على مدار سنوات عديدة، أثار المجتمع المسلم مخاوف بشأن قضايا مثل التدقيق غير المتناسب من قبل وكالات الأمن والاستخبارات، ويؤكد هذا التقرير أنه كان هناك تركيز غير مناسب للموارد".

وكشفت اللجنة الملكية أيضا عن وجود إخفاقات في نظام ترخيص الأسلحة النارية.

وقالت أردرن إن التحقيق لم يجد أن معالجة تلك القضايا من شأنه وقف الهجمات، لكنها "إخفاقات رغم ذلك وأعتذر عنها".

وقبل نشره علنا، قال المفوضان وليام يونج وجاكي كين في بيان، إنه تم إجراء أكثر من 400 اجتماع ومقابلة خلال التحقيق.

وقالت كين: "لقد تشرفنا بقضاء بعض الوقت مع العديد من أفراد عائلة "وهانو" المتضررة بشكل مباشر من الهجوم الإرهابي والاستماع إليهم.

وأضافت كين،: " إن الرؤى والتفهمات التي اكتسبناها لا تقدر بثمن ونحن ممتنون ".

وأصدرت المحكمة العليا في كرايستشيرش، في أغسطس الماضي، حكما بالسجن مدى الحياة على برينتون تارانت المسؤول عن الهجومين المميتين على المسجدين، دون إمكانية الإفراج عنه طيلة حياته.

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