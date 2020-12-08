جريك سيتي تايمز: توقعات بفرض عقوبات وإدانة دولية لتركيا فى قمة الأوروبى

من المتوقع أن يفرض أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي التي ستنعقد في غضون أيام قليلة عقوبات على تركيا بسبب سلوكها الاستفزازي في شرق المتوسط، كما سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات الأوروبية التركية.فيما قالت صحيفة "جريك سيتي تايمز" إن جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة بخصوص القمة الأوروبية التي من المتوقع أن تنعقد يومي 10 و11 ديسمبر، كما أن إن عودة سفينة الأبحاث التركية "Oruç Reis"، إلى أنطاليا كانتمحاولة من تركيا لتجنب أي عقوبات.وبحسب مصادر دبلوماسية للصحيفة، فإذا قرر الاتحاد فرض عقوبات فسيكون ذلك انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا، ومع ذلك، يعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي اليوناني أن فرض العقوبات ليس بالأمر السهل.فيما قالت عضو البرلمان الأوروبي اليوناني، إليزا فوزنبرج (الديمقراطية الجديدة)، إن هناك دول في الاتحاد تتعاطف مع تركيا مثل ألمانيا ومعهم هولندا وإسبانيا، ولكن هناك أيضًا دولًا تشكل كتلة المعارضة القوية بقيادة فرنسا والنمسا وهذه دول تؤيد بقوة فرض العقوبات.وتابعت: "رأيي الشخصي هو أن شيئًا ما سيحدث، ربما ليس ما نتوقعه، أي عقوبات قوية لدرجة أنها ستجعل الرئيس أردوغان يغير سياسته، ومع ذلك، سيكون هناك بعض الإدانة الأوروبي لما تقوم به تركيا".وقال ستيليوس كولوغلو من حزب (سيريزا)اليوناني: إن تركيا من خلال انتهاكها المستمر لحقوق الإنسان وانتهاك سيادة القانون، تتحرك تركيا أكثر فأكثر بعيدًا عن القيم الأوروبية كما سلوك تركيا المنحرف في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​أمر يستحق اللوم.وأضاف: تتزايد الأصوات المؤيدة لإعادة تموضع الاتحاد الأوروبي في تركيا وهناك اتفاق أول على أنه في حالة سلوك تركيا المنحرف، فإن استخدام جميع آليات وخيارات الاتحاد المتاحة، بما في ذلك العقوبات المالية.