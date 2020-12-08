أسيا تايمز: بايدن سيعيد ضبط العلاقات الأمريكية التركية ويعلن استبداد أردوغان

قال الخبير التركي عمر تاشبينار في صحيفة "آسيا تايمز"، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيكون أفضل استعدادًا للتعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنه لن يتردد في كشف استبدا أردوغان ذلك الرجل القوي في تركيا.وقال تاشبينار إن `"صداقة" أردوغان مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هي التي سمحت لتركيا بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 في تحد لحلف شمال الأطلسي مع تجنب أي عقوباتن ولكن بايدن أتى بدلا من ترامب وتغيرت الأمور.يأتي هذا فيما أوقف ترامب معاقبة أنقرة على شراء الاسلحة الروسية بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017، أو CAATSA، لكن النسخة النهائية من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي تفرض على الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على تركيا بسبب استحواذها على نظام S-400.علاوة على ذلك، سيتألف فريق بايدن للسياسة الخارجية من قدامى المحاربين، مثل أنتوني بلينكين وجيك سوليفان، الذين من المقرر أن يصبحوا وزيرًا للخارجية ومستشارًا للأمن القومي، على التوالي، ممن لديهم خبرة في التعامل مع تركيا بشكل مباشر خلال إدارة باراك أوباما.وقال تاشبينار: إنه ستكون هناك ضغوط كبيرة لفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على أنقرة حتى قبل تنصيب بايدن وتحديدا في 20 يناير، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي القادم قد يختار "إعادة ضبط " في العلاقات مع أردوغان، كمحاولة أخيرة لإنقاذ شراكة الناتو.