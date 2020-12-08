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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رويترز: الموجة الثانية من كورونا ستطيح باقتصاد تركيا وتفرض المزيد من التقشف

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أمينة ذكى
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توقعت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد -19 في تريا سوف تقود لحدوث تباطؤ اقتصادي آخر والحاجة إلى مزيد من التقشف.

وتابعت الوكالة في تحليلها، بالفعل، أدت الإصابات والوفيات القياسية لـكورونا في تركيا إلى حظر تجول جديد وساعات عمل أقصر، ما أضر بقطاع الضيافة الكبير في تركيا، كما يواجه أردوغان أيضًا رياحًا جيوسياسية معاكسة خطيرة، حيث يفكر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العقوبات الاقتصادية، على التوالي، بسبب نزاع التنقيب عن الغاز وشراء تركيا لأنظمة دفاعات صاروخية روسية.

وقال ياسين الراضي، كبير المحللين السياديين في كابيتال إنتليجنس ريتينجز: "يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة ستلتزم حقًا بالتشديد الأخير في السياسة الاقتصادية إذا تباطأ النمو بشكل ملحوظ".

ففي الشهر الماضي، رفع محافظ البنك المركزي الجديد لأردوغان سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة إلى 15٪، ما شجع المستثمرين الأجانب، كما ارتفعت العملة ولكن من المتوقع المزيد من التشديد، بالنظر إلى أن الليرة لا تزال منخفضة بنسبة 24٪ هذا العام مقابل الدولار، كما وعد وزير المالية الجديد التركي بسياسات مالية تدعم الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار

وقامت الحكومة بكبح جماح نمو الائتمان إلى أقل من 10٪ من 50٪ في الصيف، فيما أدى انفجار الائتمان الرخيص الذي تقوده الدولة إلى انتعاش حاد في الربع الثالث، لكن التحول نحو ما يسميه أردوغان حقبة اقتصادية جديدة يمكن أن يؤدي الآن إلى ركود تقني على أساس تسلسلي خلال الربع الأول من عام 2021..

فيما يعتقد بعض المحللين أن أردوغان وفريقه الاقتصادي سيواصلون المسار، بينما يأملون - مثل الحكومات في جميع أنحاء العالم - في طرح سريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة والتي قد تؤدي إلى انتعاش اقتصادي بحلول أبريل.

وتوقع دويتشه بنك ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر وأوائل العام المقبل إلى 17.5٪، ومع ذلك، يخشى آخرون تكرار ما حدث عام 2018، عندما دعم أردوغان - الذي قاوم لفترة طويلة السياسة النقدية المتشددة، مجادلًا ضد العقيدة الاقتصادية بأنها تسبب التضخم - رفع سعر الفائدة إلى 24٪ فقط لانتقاده بمجرد أن بدأت أزمة العملة تتلاشى.

وقال ولفانغو بيكولي من شركة الاستشارات Teneo إن أداءه السابق "قوض بشكل كبير الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الصحة العامة والأزمة الاقتصادية المتشابكة".

فيما بلغ معدل التضخم السنوي 14 بالمئة الشهر الماضي ولا تزال الليرة من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة.

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