اليابان تسجل فائضًا فى الحساب الجارى بـ2.1447 تريليون ين

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7ر15% سنويا إلى 144ر2 تريليون ين (6ر20 مليار دولار).كان المحللون يتوقعون وصول الفائض خلال أكتوبر الماضي إلى 126ر2 تريليون ين بعد الفائض المسجل بقيمة 66ر2 تريليون ين خلال سبتمبر الماضي.وتراجعت صادرات اليابان خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2ر3% سنويا إلى 320ر6 تريليون ين بينما تراجعت الواردات بنسبة 2ر15% إلى 349ر5 تريليون ين تقريبا خلال الفترة نفسها.