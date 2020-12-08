14054 إصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و197709 بعد تسجيل 14054 إصابة جديدة.
وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19342 بعد تسجيل 423 وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19342 بعد تسجيل 423 وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.