14054 إصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و197709‬ بعد تسجيل 14054 إصابة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19342 بعد تسجيل 423 وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.