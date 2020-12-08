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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نمو الاقتصاد اليابانى بمعدل 22.9 % خلال الربع الثالث من عام 2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:38 ص
الاقتصاد اليابانى
الاقتصاد اليابانى
وكالات
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أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9ر22% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا.

وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 5ر21% سنويًا بعد نموه بمعدل 8ر28% سنويًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الياباني نموًا ربع سنوي بمعدل 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوافقًا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 2ر8% خلال الربع الثاني.

وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 4ر2% مقارنة بالربع الثاني في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2ر3%، بعد تراجع بنسبة 5ر4% خلال الربع الثاني.

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