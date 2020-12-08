تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الثلاثاء 8-12-2020
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:11 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
حالة الطقس اليوم في مصر
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
ويشهد نهار اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه والبحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الغربية والرياح معتدلة، طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة، طقس حار نهارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة الأمطارتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح- السلوم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا).
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ورتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى
درجة الحرارة اليوم في القاهرة 23 13
الإسكندرية 22 13
درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 22 13
طنطا 23 13
درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 23 14
دمنهور 23 14
درجة الحرارة اليوم في بلطيم 22 14
مطروح 19 12
درجة الحرارة اليوم في السلوم 18 12
سيوة 20 09
درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 23 14
دمياط 23 14
درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 23 13
المنصورة 23 13
درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 24 13
السويس 24 13
درجة الحرارة اليوم في العريش 24 12
رفح 23 12
درجة الحرارة اليوم في راس سدر 24 12
نخل 25 05
درجة الحرارة اليوم في نويبع 26 16
طابا 24 14
درجة الحرارة اليوم في كاترين 19 05
الطور 26 13
درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 27 15
الغردقة 27 15
درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 27 14
الفيوم 24 11
درجة الحرارة اليوم في بني سويف 24 10
المنيا 24 09
درجة الحرارة اليوم في أسيوط 25 09
سوهاج 28 10
درجة الحرارة اليوم في قنا 28 11
الأقصر 30 11
درجة الحرارة اليوم في اسوان 31 11
إدفو 31 10
درجة الحرارة اليوم في أبوسمبل 30 12
الوادي الجديد 29 09
درجة الحرارة اليوم في شلاتين 29 17
أبورماد 27 19
درجة الحرارة اليوم في حلايب 27 19
راس حدربة 26 19
حالة الطقس اليوم في مصر
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
ويشهد نهار اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه والبحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الغربية والرياح معتدلة، طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة، طقس حار نهارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة الأمطارتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح- السلوم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا).
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ورتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى
درجة الحرارة اليوم في القاهرة 23 13
الإسكندرية 22 13
درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 22 13
طنطا 23 13
درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 23 14
دمنهور 23 14
درجة الحرارة اليوم في بلطيم 22 14
مطروح 19 12
درجة الحرارة اليوم في السلوم 18 12
سيوة 20 09
درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 23 14
دمياط 23 14
درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 23 13
المنصورة 23 13
درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 24 13
السويس 24 13
درجة الحرارة اليوم في العريش 24 12
رفح 23 12
درجة الحرارة اليوم في راس سدر 24 12
نخل 25 05
درجة الحرارة اليوم في نويبع 26 16
طابا 24 14
درجة الحرارة اليوم في كاترين 19 05
الطور 26 13
درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 27 15
الغردقة 27 15
درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 27 14
الفيوم 24 11
درجة الحرارة اليوم في بني سويف 24 10
المنيا 24 09
درجة الحرارة اليوم في أسيوط 25 09
سوهاج 28 10
درجة الحرارة اليوم في قنا 28 11
الأقصر 30 11
درجة الحرارة اليوم في اسوان 31 11
إدفو 31 10
درجة الحرارة اليوم في أبوسمبل 30 12
الوادي الجديد 29 09
درجة الحرارة اليوم في شلاتين 29 17
أبورماد 27 19
درجة الحرارة اليوم في حلايب 27 19
راس حدربة 26 19