تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الثلاثاء 8-12-2020

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.حالة الطقس اليوم في مصروننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.ويشهد نهار اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه والبحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الغربية والرياح معتدلة، طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة، طقس حار نهارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة الأمطارتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح- السلوم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا).وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ورتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصردرجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرىدرجة الحرارة اليوم في القاهرة 23 13الإسكندرية 22 13درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 22 13طنطا 23 13درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 23 14دمنهور 23 14درجة الحرارة اليوم في بلطيم 22 14مطروح 19 12درجة الحرارة اليوم في السلوم 18 12سيوة 20 09درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 23 14دمياط 23 14درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 23 13المنصورة 23 13درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 24 13السويس 24 13درجة الحرارة اليوم في العريش 24 12رفح 23 12درجة الحرارة اليوم في راس سدر 24 12نخل 25 05درجة الحرارة اليوم في نويبع 26 16طابا 24 14درجة الحرارة اليوم في كاترين 19 05الطور 26 13درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 27 15الغردقة 27 15درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 27 14الفيوم 24 11درجة الحرارة اليوم في بني سويف 24 10المنيا 24 09درجة الحرارة اليوم في أسيوط 25 09سوهاج 28 10درجة الحرارة اليوم في قنا 28 11الأقصر 30 11درجة الحرارة اليوم في اسوان 31 11إدفو 31 10درجة الحرارة اليوم في أبوسمبل 30 12الوادي الجديد 29 09درجة الحرارة اليوم في شلاتين 29 17أبورماد 27 19درجة الحرارة اليوم في حلايب 27 19راس حدربة 26 19