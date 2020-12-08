رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الموسيقار التشيكى فاديم بيتروف عن 88 عامًا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:27 ص
فاديم بيتروف
فاديم بيتروف
وكالات
طباعة
توفي الملحن والمعلم الموسيقي التشيكي، فاديم بيتروف، عن عمر ناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية مساء أمس الإثنين، نقلًا عن نجل الفنان.

وحقق "بيتروف" شهرة كبيرة من خلال الموسيقى التصويرية لمسلسل الرسوم المتحركة "كرتيك"، والذي كان مسؤولًا عنه منذ عام 1974 فصاعدًا.

وتردد أن "بيتروف" قام بتأليف نحو 1400 مقطوعة من ألوان موسيقية مختلفة.

وولد "بيتروف" عام 1932 في براج لأب روسي مهاجر وأم تشيكية، وتلقى دروسًا في عزف البيانو والكمان في سن مبكرة، ودرس التلحين بعد ذلك في كلية "إيه إم يو" الموسيقية في مسقط رأسه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

«فايزر» تصدم العالم بعد توفير الكميات المطلوبة من لقاح كورونا

السيسى من فرنسا: لا يمكن انتهاك القيم الدينية من أجل القيم الإنسانية

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

أمطار تساعد رجال الإطفاء فى مكافحة حريق بأستراليا

الأمير هارى يقاضى صحيفة بريطانية

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 8-12-2020

«اللوفر» يقيم مزادا لحضور الفحص السنوى للوحة الموناليزا

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال

مناقشة رواية «الليلة الأخيرة» بمركز الحرية للإبداع.. غدًا