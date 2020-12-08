«الشباب والرياضة»: الإسكندرية انتهت من 80٪ من الجمعيات العمومية للهيئات

عقدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشبابية والرياضية بالإسكندرية، اجتماعًا برؤساء وأعضاء مناطق الاتحادات الرياضية، في ظل التعاون المشترك بين المديرية ومناطق الاتحادات.وخلال الاجتماع عرضت وكيل الوزارة، فكرة لتحديد يوم شهري لتكريم للابطال بالإسكندرية بهدف تشجيع الابطال وتحفيز المواهب الرياضية، وتجميع الرياضين، قائلةً «إننا نعمل جميع فى منظومة كاملة هدفها رفعة والارتقاء بالرياضة والرياضين».وأثناء اللقاء تم الحديث عن الجمعيات العمومية، ومدى صحة تأجيلها، وكيفية تصنيف الأبطال للتكريم والعديد من المحاور المختلفة في اللقاء حول أماكن لمناطق الاتحادات، وإمكانية انشاء صالات رياضية متنوعة والتعاون مع الأندية المختلفة لاستضافة البطولات.وأوضحت «الشريف» أن الإسكندرية انتهت من ما يقرب من ٨٠% من الجمعيات العمومية من الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية، مؤكدة أن المديرية على استعداد لتكريم كافه الأبطال السكندريين في جميع الألعاب والحاصلين على بطولات محلية أو دولية، وطبقًا لما يرد إلينا من مناطق الاتحادات.وأضافت أن هذا الاجتماع لنقل الخبرات والتعاون والتكاتف من أجل رفع الرياضة السكندرية، ومناقشة أى مشاكل، والرد عليها ومحاولة حلها، وفي الختام دعت مناطق الإتحادات لمهرجان الدراجات المزعم تنفيذه يوم ٩ ديسمبر٢٠٢٠ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.وأشارت قائلة «أطلقنا شعار الإسكندرية تفرح منذ شهر أكتوبر، ونتمنى تعاونكم لاستمرار المبادرة على مدار العام لان شباب الإسكندرية وشعبها يثق فيكم بصفتكم المسؤلين عن الرياضة والرياضين ونحن معكم دائما ونحل المشاكل أول بأول».