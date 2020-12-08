محكمة تركية تقضى بسجن أكاديمى بسبب تغريدات وبضعة دولارات

أدانت محكمة تركية فيدات دمير، أستاذ الاتصالات والكاتب التركي، بتهم تتعلق بالإرهاب بناء على خمسة أوراق نقدية من فئة الدولار الواحد، ومذكرات شخصية، وتغريدات ومحادثات خاصة بالكاتب، وحكمت عليه يوم الإثنين الماضي بالسجن ستة أعوام وسبعة أشهروفقا لما نقل معهد ستكوهولم للحريات.يذكر أن دمير قد اعتُقل دمير في يوليو 2016، بعد يومين من انقلاب فاشل، وبقي في الحبس الاحتياطي لمدة 7 أشهر حتى أطلق سراحه على ذمة المحاكمة.وكان دمير قد نشر في مقال رأي نشره موقع "أحوال تركية": إنه كان يتوقع تبرئته من التهم بالنظر إلى حقيقة أنه لم يكن متورطًا في أي عمل خاطئ ولا يوجد دليل يثبت خلاف ذلك ومع ذلك، فقد تغيرت الأمور بشكل كبير عندما أعيد تشكيل هيئة القضاة الذين ترأسوا القضية وتم تعيين قاض سيئ السمعة لإدانة المعارضين، وهو أكين غورليك.وكان غورليك قد أدان من قبل الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، وبعض أعضاء مجموعة "أكاديميون من أجل السلام"، وهي مجموعة من الأكاديميين الذين أثاروا حفيظة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إصدارهم إعلان يطالب بحل سلمي للمسألة الكردية في البلاد، يُعرف غورليك أيضًا بتحديه حكم المحكمة الدستورية التركية، التي طلبت من المحكمة الابتدائية إعادة محاكمة نائب حزب الشعب الجمهوري إنيس بربروغلو.تم فصل دمير من وظيفته في جامعة اسطنبول بمرسوم طارئ، ويقول إن رئيس الجامعة أدرج اسمه في قائمة الأفراد المشتبه في صلتهم بمنظمات إرهابية بسبب آرائه السياسية، دون أي إجراءات إدارية أو قانونية، مما أدى إلى إقالته.