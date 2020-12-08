حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:
مهنيًا: تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كبارًا، وتصطدم بواقعية المحيطين بك.
عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور.
صحيًا: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع.
مهنيًا: تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كبارًا، وتصطدم بواقعية المحيطين بك.
عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور.
صحيًا: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع.