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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
برج الحوت
برج الحوت
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كبارًا، وتصطدم بواقعية المحيطين بك.

عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور.

صحيًا: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع.

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