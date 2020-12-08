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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أمطار تساعد رجال الإطفاء فى مكافحة حريق بأستراليا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
حريق بأستراليا
حريق بأستراليا
وكالات
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ساعدت الأمطار الليلية رجال الإطفاء الذين يكافحون حريقا استمر لأسابيع في جزيرة فريزر المدرجة في قائمة التراث الأسترالي، بعد جهود مضنية لإنقاذ بلدة محلية تعرضت لتهديد كبير يوم الاثنين.

وقال رجل الإطفاء المتطوع في خدمة الإطفاء الريفية "راسل بوستل" لهيئة الإذاعة الأسترالية: "لقد كانت فترة مثيرة للغاية، فبين عشية وضحاها، كان لدينا حوالي 5ر2 سنتيمتر من المطر طوال الليل في عاصفة بللت كل شيء".

ويشتعل الحريق في الجزيرة السياحية الشهيرة قبالة ساحل كوينزلاند منذ منتصف أكتوبر، وتسبب في إتلاف أكثر من نصف المتنزه الوطني.

وتسببت موجة الحر الأسبوع الماضي في زيادة نطاق الحريق وشدة النيران.

وتمكن رجال الإطفاء يوم الاثنين من إنقاذ بلدة "هابي فالي" على الجانب الشرقي من الجزيرة بعد أن وصل الحريق على مسافة 700 متر من المنازل.

وذكرت هيئة الإطفاء إنها تمكنت من إبعاد ألسنة اللهب عن البلدة باستخدام 19 طائرة وطائرتي إطفاء كبيرتين لإلقاء المياه على النيران.

وفي حين أن هطول الأمطار الخفيفة قد أدى إلى بعض الراحة، إلا أنه من غير المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع.

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