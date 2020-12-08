12 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى خمس إصابات من ست إصابات في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ"كوفيد-19" يبلغ الآن 86646 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.