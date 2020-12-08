«ساركوزى» ينفي محاولته رشوة قاض خلال جلسة محاكمته بالفساد

قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، خلال جلسة محاكمته، انه لم يرتكب "أبدًا أدنى تصرف فاسد"، متعهدًا بالذهاب "حتى النهاية" لتبرئة اسمه.و"ساركوزي" متهم في هذه القضية، من بين قضايا عدة مرفوعة ضده، بمحاولة رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية.ويواجه الرئيس السابق في حال إدانته بالفساد واستغلال النفوذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون يورو.وقال "ساركوزي"، الذي دافع عن نفسه في المحكمة لأول مرة، الإثنين، إنه سُرّ بامكانية الحصول على محاكمة عادلة بعد "تمريغ سمعته لستة أعوام".وسأل "ماذا فعلت لاستحق ذلك؟"، متعهدًا بـ"الذهاب حتى النهاية لإظهار الحقيقة"، وكانت قاعة المحكمة ممتلئة بقدر ما تسمح الاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا.ويتهم الادعاء "ساركوزي" ومحاميه تييري ارتزوج بمحاولة رشوة القاضي جيلبرت أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي "ساركوزي" مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين ارتزوج، وهو أمر استنكره "ساركوزي" في كلامه أمام المحكمة.