كندا توقع اتفاق مع «فايزر» لبدء تسليم لقاح كورونا
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
وكالاتطباعة
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده وقعت اتفاقا مع شركة "فايزر" لبدء توريدها المبكر لجرعات لقاحها و"بيونتك" الألمانية المضاد لفيروس كورونا.
وقال ترودو عبر "تويتر": "من المقرر أن نتلقى ما يصل إلى 249000 جرعة هذا الشهر، مع ملايين الجرعات التي ستصل قريبا".
وأضاف: "الشركة ووزارة الصحة العامة وإدارات المحافظات، تعمل لإنهاء الاستعدادات في أول 14 نقطة تسليم هذا الأسبوع".
وقال ترودو عبر "تويتر": "من المقرر أن نتلقى ما يصل إلى 249000 جرعة هذا الشهر، مع ملايين الجرعات التي ستصل قريبا".
وأضاف: "الشركة ووزارة الصحة العامة وإدارات المحافظات، تعمل لإنهاء الاستعدادات في أول 14 نقطة تسليم هذا الأسبوع".