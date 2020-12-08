كندا توقع اتفاق مع «فايزر» لبدء تسليم لقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده وقعت اتفاقا مع شركة "فايزر" لبدء توريدها المبكر لجرعات لقاحها و"بيونتك" الألمانية المضاد لفيروس كورونا.وقال ترودو عبر "تويتر": "من المقرر أن نتلقى ما يصل إلى 249000 جرعة هذا الشهر، مع ملايين الجرعات التي ستصل قريبا".وأضاف: "الشركة ووزارة الصحة العامة وإدارات المحافظات، تعمل لإنهاء الاستعدادات في أول 14 نقطة تسليم هذا الأسبوع".