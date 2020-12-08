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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

حظر القيود التجارية على «تيك توك» بأمريكا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:46 ص
تيك توك
تيك توك
وكالات
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أصدر قاض أمريكي ثان أمرا أوليا بمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على تطبيق مشاركة الفيديو القصير المملوك للصين "تيك توك".

وأصدر قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن أمرا بعد أكثر من شهر من قيام قاض أمريكي آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 من نوفمبر الماضي.

ومنع نيكولز في سبتمبر الماضي وزارة التجارة من حظر متاجر تطبيقات "جوجل" التابعة لشركة آبل إينك وآلفابيت إنك"، من تقديم التطبيق لتنزيله بواسطة مستخدمين جدد.

وتؤكد الإدارة الأمريكية، أن "التطبيق قد يكون مرتبطا بالسلطات الصينية، ويمكنه التجسس على المستخدمين"، الأمر الذي تنفيه الشركة الصينية المالكة للتطبيق.

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