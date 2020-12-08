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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الإمارات تبدأ التشغيل التجارى لمحطتها النووية 2021

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:09 ص
محطة نووية
محطة نووية
وكالات
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تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لبدء التشغيل التجاري لمفاعل المحطة الأولى في مشروع براكة النووي بطاقة تصل إلى 100 في المائة مع بداية العام 2021.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في تحقيق "إنجاز جديد" تمثل بوصول مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى 100 في المائة من طاقته الإنتاجية، في خطوة تمهد للتشغيل التجاري في بداية العام 2021.

ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميجاوات، وهو ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات.

وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة، حيث يسهم هذا الإنجاز في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود الدولة في تنويع محفظتها من مصادر الطاقة خلال المرحلة الانتقالية إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

وأعلنت الإمارات في أول أغسطس الماضي نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

وكانت الإمارات قد وقعت في ديسمبر من العام 2009 عقدا بأكثر من 20 مليار دولار مع تحالف كوري جنوبي تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) لإنشاء أربع محطات نووية في موقع براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.

وسيوفر تشغيل المحطات الأربع ربع احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية.

وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 جيجاواط من الكهرباء، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

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