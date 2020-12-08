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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قديروف: وضع فيروس كورونا فى الشيشان تحت السيطرة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:25 ص
رمضان قديروف
رمضان قديروف
وكالات
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أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أنه وعلى "الرغم من الزيادة اليومية الضئيلة في عدد مرضى فيروس كورونا في الجمهورية، إلا أن الوضع تحت السيطرة".

وأشار قديروف على صفحته في "فكونتاكتي"، إلى أن مجموع الإصابات في الجمهورية بلغ 2463 حالة مؤكدة بـ"كوفيد -19"، بما في ذلك 1170 شخصا في المستشفيات ويتم علاج 1604 آخرين في المنزل.

وأكد على تعزيز الرقابة على التقيد بنظام ارتداء المواطنين للكمامات والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، والإجراءات الصحية التي تنصح بها الجهات الصحية.

وقال: "لا يمكننا السماح بذلك. أنا متأكد من أننا سنتعامل مع فيروس كورونا في المستقبل القريب وسوف نتعافى بنجاح من عواقب الوباء. لهذا لدينا كل القوة والإمكانيات اللازمة".

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