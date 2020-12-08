وزير الخارجية الكندى يناقش جهود مكافحة كورونا مع نظرائه من 6 دول
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
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استضاف وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، الدعوة الثانية عشرة لمجموعة التنسيق الوزاري بشأن جائحة كورونا (كوفيد-19)، مع نظرائه من البرازيل، وألمانيا، وإيطاليا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة.
ومع استمرار تعرض العديد من الدول الأعضاء لموجة ثانية من إصابات "كوفيد-19"، ناقشت المجموعة الجهود المحلية والدولية الخاصة بكل منها بشأن اللقاحات والتعافي الاقتصادي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.
وأكد "شامبين" -إلى جانب وزراء الخارجية- أهمية وقف العدد المتسارع لحالات "كوفيد-19" التي يواجهها العديد من بلدانهم.
كما أشار وزراء الخارجية إلى حملات التطعيم المقبلة، وإيجاد سبل للمساعدة في الوصول العالمي إلى اللقاحات.
ومع استمرار تعرض العديد من الدول الأعضاء لموجة ثانية من إصابات "كوفيد-19"، ناقشت المجموعة الجهود المحلية والدولية الخاصة بكل منها بشأن اللقاحات والتعافي الاقتصادي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.
وأكد "شامبين" -إلى جانب وزراء الخارجية- أهمية وقف العدد المتسارع لحالات "كوفيد-19" التي يواجهها العديد من بلدانهم.
كما أشار وزراء الخارجية إلى حملات التطعيم المقبلة، وإيجاد سبل للمساعدة في الوصول العالمي إلى اللقاحات.