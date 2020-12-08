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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الكندى يناقش جهود مكافحة كورونا مع نظرائه من 6 دول

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
فيليب شامبين
فيليب شامبين
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استضاف وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، الدعوة الثانية عشرة لمجموعة التنسيق الوزاري بشأن جائحة كورونا (كوفيد-19)، مع نظرائه من البرازيل، وألمانيا، وإيطاليا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة.

ومع استمرار تعرض العديد من الدول الأعضاء لموجة ثانية من إصابات "كوفيد-19"، ناقشت المجموعة الجهود المحلية والدولية الخاصة بكل منها بشأن اللقاحات والتعافي الاقتصادي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.

وأكد "شامبين" -إلى جانب وزراء الخارجية- أهمية وقف العدد المتسارع لحالات "كوفيد-19" التي يواجهها العديد من بلدانهم.

كما أشار وزراء الخارجية إلى حملات التطعيم المقبلة، وإيجاد سبل للمساعدة في الوصول العالمي إلى اللقاحات.

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