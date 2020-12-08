وزير الخارجية الكندى يناقش جهود مكافحة كورونا مع نظرائه من 6 دول

استضاف وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، الدعوة الثانية عشرة لمجموعة التنسيق الوزاري بشأن جائحة كورونا (كوفيد-19)، مع نظرائه من البرازيل، وألمانيا، وإيطاليا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة.ومع استمرار تعرض العديد من الدول الأعضاء لموجة ثانية من إصابات "كوفيد-19"، ناقشت المجموعة الجهود المحلية والدولية الخاصة بكل منها بشأن اللقاحات والتعافي الاقتصادي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.وأكد "شامبين" -إلى جانب وزراء الخارجية- أهمية وقف العدد المتسارع لحالات "كوفيد-19" التي يواجهها العديد من بلدانهم.كما أشار وزراء الخارجية إلى حملات التطعيم المقبلة، وإيجاد سبل للمساعدة في الوصول العالمي إلى اللقاحات.