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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الكندية تزيل مخيمًا للمشردين فى مونتريال

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:59 ص
مخيمًا للمشردين
مخيمًا للمشردين
وكالات
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بدأت الشرطة الكندية في مونتريال، بإزالة مخيم يأوي مئات المشردين الذين يقولون انهم فقدوا وظائفهم ومنازلهم جراء أزمة فيروس كورونا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس"، الذي تواجد في المكان.

وطوقت الشرطة المكان، في حين تصدى عناصر مكافحة الشغب ومعهم بعض الخيالة لبضع عشرات من المتظاهرين الرافضين لازالة المخيم.

وكانت إدارة جهاز الإطفاء في المدينة، قد أمرت بإزالة المخيم بعد اشتعال النيران في إحدى خيمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأقيم المخيم في يوليو ولجأ اليه كثيرون ممن تحولوا الى مشردين مؤخرًا بعد أن فقدوا وظائفهم وأماكن سكنهم بسبب تداعيات وباء كوفيد-19.

وتعهد العديد من المقيمين في المخيم بالبقاء فيه طوال فترة فصل الشتاء رغم قسوة الطقس.

وقالت لويز ديروزييه، المتحدثة باسم إدارة جهاز الإطفاء في مونتريال للصحفيين، إن ثلث الخيم التي يصل عددها الى 60 قد تمت ازالتها بحلول منتصف النهار.

ومن المقرر أن يتم توفير بديل للمشردين في أحد مركزين للإيواء في المنطقة، أحدهما فندق تم تحويله مؤخرا الى مأوى، لكن لم يكن الجميع متحمسين لهذا الحل.

وقالت مانون شاريت، التي كانت بين المتظاهرين ضد ازالة المخيم: "هؤلاء الذين لن يتمكنوا من العيش في مراكز الايواء، الى أين سيذهبون؟ سوف يفرون ويموتون في أحد الشوارع عندما تكون درجة الحرارة عشرين تحت الصفر".

أما مارك لارامي، الذي كان يساعد في تأمين الطعام لسكان المخيم في الأشهر الأخيرة، فأعرب عن "قلقه" ازاء هؤلاء المشردين، وقال إن هناك نقصًا في المساكن ذات الأسعار المعقولة في المدينة، كما هو عليه الحال في العديد من المدن الكندية الأخرى.

وتسببت شمعة باندلاع حريق السبت في المخيم دون أن يصاب أحد باذى، إلا أن سلطات المدينة أشارت في بيان إلى أن الحادث "كان يمكن أن يكون كارثيًا".

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