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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعتزم إصدار أمر بإعطاء أولوية لقاح كورونا للأمريكيين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:34 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي يعطي الأولوية في توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن يعيشون داخل الولايات المتحدة قبل تصدير الجرعات لدول أخرى.

ووصفت إدارة ترامب ذلك الأمر بأنه جزء من التزام الرئيس بسياسة "أمريكا أولا" التي تعد ركيزة لنهج البيت الأبيض الحالي تجاه قضايا مثل الشؤون الخارجية والتجارة والهجرة.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية للصحفيين إنه من المقرر أن يجري التوقيع على الأمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وكجزء من ذلك الأمر التنفيذي، سيكلف ترامب أيضا وزارة الخارجية بالعمل مع الدول الأخرى لشراء جرعات من اللقاحات من الولايات المتحدة، بطريقة لا تتعارض مع عملية التوزيع المحلية، كما أن هناك خطة تبرعات للدول الفقيرة.

وأكد المسؤولون أنه سيتم إعطاء الجرعات مجانا للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول الإدارة الأمريكية: "لن يدفع أي أمريكي فلسا واحدا من جيبه".

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