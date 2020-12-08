حذف السودان من القائمة الأمريكية لمراقبة الحريات الدينية

أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك ‏بومبيو، حذف ‎السودان من قائمة المراقبة الخاصة بناءً على التقدم الكبير والملموس الذي حققه خلال العام الماضي في مجال الحرية الدينية.وقال بومبيو، خلال تصريحات صحفية، إن الاصلاحات الشجاعة للقوانين والممارسات تشكلان نموذجا تحتذي بها الدول الأخرى.وشطبت واشنطن العام الماضي، الخرطوم من قائمة الدول المثيرة للقلق في الحريات الدينية، ونقلته إلى "قائمة المراقبة الخاصة" للحكومات والدول التي تورطت أو تسامحت في الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية.