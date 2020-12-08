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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب الأمريكى» يصوّت على ميزانية الدفاع اليوم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
وكالات
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يصوّت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون شامل للإنفاق الدفاعي، وهو واحد من ثلاثة تشريعات كبيرة ستطرح أمام الكونجرس هذا الشهر، لكن الميزانية الدفاعية تواجه "فيتو" محتملا من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال ماك ثورنبيري، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة والداعم الرئيسي للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740،5 مليار دولار، إن تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفدرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف للصحفيين: "كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع فيتو لاحقا".

وكان رئيس اللجنة الديمقراطي آدم سميث أكثر وضوحا حين قال إنه في حال استخدم الرئيس الفيتو ضد (قانون الترخيص للدفاع الوطني) فإن النواب سيعودون للتصويت "لإبطاله".

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، ما يوفر زيادة 3 بالمئة على رواتب العسكريين.

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