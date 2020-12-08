النيابة العامة بكفر الشيخ تخلى سبيل أبطال فيديو سماح بنت الحاج شهاب

أخلت النيابة العامة بكفر الشيخ، سبيل مصطفي بوخا وشركاه أبطال فيديو "سماح بنت الحاج شهاب"، بدون ضمانات ليتم السماح لهم لمغادرة الحجز إلي منازلهم فور انتهاء الإجراءات.وكانت النيابة العامة قد قامت بالتحقيق مع مصطفى بوخا وشركاه المشاركين في مقطع فيديو "سماح بنت شهاب"، بعد حضورهم لمقر النيابة العامة وسط حراسة أمنية، بعد أن كان قد تم القبض عليهم السبت الماضي.وأكدت تحريات مباحث قسم أول كفر الشيخ، أن واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»، بالفعل هو مقطع تمثيلي وغير حقيقي وأن كل الأشخاص الموجودين في الفيديو هم أصدقاء مصطفي بوخا بطل الفيديو، وغير حقيقيين، وأن والدة العروسة التي ظهرت منقبة- الوهمية- ما هو إلا أحد أصدقاء الشباب، ومثل دور والدة العروسة.وكشفت التحريات، التي أجراها الرائد محمد هاني رئيس المباحث، عن أنه لا وجود لسماح، وهى شخصية وهمية ولا لأي بنت أساسًا في الفيديو، وأن كل ما جاء من إنارة وسيارة ومكبر صوت ما هى إلا أدوات لتمثيل المقطع.وظهر الشاب الذي يدعى مصطفى بوخا، في فيديو نشره على صفحته الشخصية واقفا عند منزل الفتاة التي كانت تحتفل بخطبتها، ممسكًا بميكروفون وصاح فيه أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب.. كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع: "أنا مش هخليكي تتجوزي"، ما أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل.وقال "بوخا" إن الموضوع كان تهريجًا وليس حقيقيًا، لافتًا إلى أن جميع من ظهروا في الفيديو من أب وأم للفتاة هما من أصدقائه، وأن "شهاب" الذي كان يناديه في الفيديو هو "حلاق" يقوم بالحلاقة عنده، وأن الموضوع كان تمثيلًا.