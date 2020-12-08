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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الملحن اللبنانى جان صليبا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:30 ص
جان صليبا
جان صليبا
وكالات
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أفادت قناة "LBCI" اللبنانية بأنه توفي الملحن والمنتج جان صليبا بعد معاناة استمرت أسابيع عدة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكان صليبا نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج منذ أسابيع بعدما اشتدت عليه عوارض المرض وانتشرت حينها رسالة صوتية له يقول فيها: "والله موجوع كتير. دايب دايب ما بخبرك شو صاير فيي".

ونعى الفنان عاصي الحلاني الملحن صليبا في تغريدة على "تويتر" قائلا: "من أسوأ الأخبار هذه السنة رحيل صديق، وأخ ورفيق العمر.. جان صليبا الله يرحمك ويصبر أهلك وعيلتك".

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