فرنسا.. انخفاض حاد فى إصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 3411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت السلطات إلى أن هذا العدد يمثل انخفاضا حادا بعدد الإصابات في البلاد، حيث تم تسجيل 11022 إصابة الأحد الماضي.ولفتت إلى أنه بلغ العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا الآن 2295908، وهو خامس أعلى عدد في العالم.