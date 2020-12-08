رئيس البرازيل: سنقدم لقاح كورونا لجميع المواطنين مجانا

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أن الحكومة ستقدم لقاحات فيروس كورونا لجميع المواطنين مجانا، بمجرد الموافقة العلمية والقانونية على اللقاحات وتوفرها.وفي تغريدة على "تويتر" كتب بولسونارو: "وزارة الاقتصاد أكدت وجود الموارد اللازمة لتلبية حاجة كل من يطلب اللقاح".يذكر أن وزارة الصحة البرازيلية، أعلنت تسجيل 20371 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و376 حالة وفاة.وحسب بيانات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 6623911، وارتفع عدد الوفيات إلى 177317.