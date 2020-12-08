رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل تكشف عن موعد أولى شحنات لقاح «فايرز»

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:31 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
طباعة
أعلنت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من شركة "فايزر" ستصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأوضحت الإذاعة أن الدفعة الأولى المكونة من 110 آلاف جرعة ستصل على أبعد تقدير بحلول نهاية الأسبوع، لكنها قد تصل في وقت مبكر يوم الخميس.

وشدد مسؤولو وزارة الصحة على أن الإغلاق الثالث على الأرجح سيكون الأخير حتى لو ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لأن تلقيح معظم أفراد المجتمع يعني أن المستشفيات لن تواجه تدفق المرضى.

موضوعات متعلقة

«مدبولي» يستقل مركبا نيليا من القاهرة للقليوبية ويزور مركز بحوث المياه بالقناطر الخيرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-12-2020 فى البنوك المصرية

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 8-12-2020

«اللوفر» يقيم مزادا لحضور الفحص السنوى للوحة الموناليزا

مشروع قانون لطباعة صورة مارادونا على العملة فى الأرجنتين

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال

مناقشة رواية «الليلة الأخيرة» بمركز الحرية للإبداع.. غدًا