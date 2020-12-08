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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تعلن فرض حظر تجوّل ليلى اعتبارا من الأربعاء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:23 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها ستفرض اعتبارا من الأربعاء حظر تجوّل ليليا لكبح وتيرة إصابات كوفيد-19 التي تسارعت في الأسابيع الأخيرة.

وقرّرت اللجنة الوزارية المكلّفة مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل والتي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "فرض حظر تجول ليلي" اعتبارا من الأربعاء، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.

وجاء في البيان أن "الأعمال التجارية ستكون ممنوعة خلال حظر التجول الليلي، وستفرض قيود على التنقّل بين المناطق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
لكن سيفتح مزيد من مراكز التسوّق والأسواق ضمن القواعد الصحية المفروضة، فيما سيسمح للمتاحف والمراكز الثقافية بأن تفتح أبوابها إنما بنسب محدّدة من طاقتها الاستيعابية.

وأوضح متحدّث باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس أن الحكومة ستضع تفاصيل حظر التجوّل قبل دخوله حيّز التنفيذ.

وتبدأ الخميس الاحتفالات بعيد الأنوار اليهودي، ومن المتوقّع أن يعيق حظر التجوّل التجّمعات العائلية الليلية التقليدية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت في سبتمبر إغلاقا عاما هو الثاني في البلاد منذ بدء الجائحة، بعدما سجّلت الدولة العبرية المعدّل الأعلى في العالم للإصابات نسبة لعدد السكان.

مذّاك خفّفت القيود تدريجيا، لكن منذ بداية نوفمبر عاودت حصيلة الإصابات اليومية الارتفاع، وقد تخطّت الأسبوع الماضي عتبة ألف إصابة في اليوم.

وسجّلت إسرائيل البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة أكثر من 346 ألفا و490 إصابة بكوفيد-19 بينها 2900 وفاة، منذ بدء الجائحة.

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