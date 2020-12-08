المؤشر ناسداك يغلق عند مستوى قياسى

أغلق المؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت عند مستوى قياسي مرتفع أمس الاثنين بعدما تحول المستثمرون إلى شراء أسهم النمو حتى بينما تبرز جولة جديدة من القيود المرتبطة بكوفيد-19 التأثير الاقتصادي المستمر للجائحة على الولايات المتحدة.وتلقى ناسداك دفعة من صعود أسهم شركات كبرى للتكنولوجيا مثل أبل وفيسبوك. لكن تراجعات لأسماء كبرى أخرى مثل ألفابت ومايكرسوفت قيًدت المكاسب.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 148.79 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 30069.79 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 7.16 نقطة، أو 0.19 بالمئة، ليغلق عند 3691.96 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 56.02 نقطة، أو 0.45 بالمئة، إلى 12520.25 نقطة.وكانت أسهم شركات الطاقة الأسوا أداء بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية في المؤشر ستاندرد اند بورز500 مع تراجع أسعار النفط. لكن القطاع يظل الأفضل أداء في الربع الرابع مع تسجيله قفزة بحوالي 30 بالمئة.ويتابع المستثمرون عن كثب التطورات بشأن إقرار مشروع قانون طال انتظاره لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بعد أشهر من مفاوضات متعثرة بين الجمهوريين والديمقراطيين.