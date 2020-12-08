اعتقال 7 من عناصر داعش فى الموصل العراقية

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى مساء الإثنين باعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة من مدينة الموصل 400كم شمال بغداد.وقال النقيب عامر الحجار من شرطة المحافظة إن "القوات الأمنية اعتقلت اليوم خمسة من عناصر داعش في عملية أمنية نفذتها في بلدة بادوش25كم غرب الموصل،مشيرا إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".وأضاف النقيب الحجار أن "قوة مشتركة من وزارة الداخلية اعتقلت مساء،اليوم في حي الرفاعي غربي الموصل أحد عناصر داعش كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بالمعسكرات العامة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، فيما اعتقلت قوة من الشرطة المحلية في حي الانتصار غربي الموصل داعشيا كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".