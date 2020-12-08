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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
رفعت سلام
رفعت سلام
نضال ممدوح
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يقام غدًا الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين٬ عقب صلاة المغرب٬ عزاء الشاعر الكبير رفعت سلام٬ والذي غادر عالمنا قبل يومين٬ عن عمر ناهز التاسعة والستين.

و يعد "سلام" من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، حلمي سالم٬ جمال القصاص٬ أمجد ريان٬ طلعت شاهين٬ وماجد يوسف. ثم أصدر مجلة "كتابات"، له عدد من الكتب في مجالات الشعر والدراسات النقدية والترجمة منها: سبعة أعمال شعرية هي: "وردة الفوضى الجميلة٬ إشراقات رفعت سلاَّم٬ إنها تُومئ لي٬ هكذا قُلتُ للهاوية٬ إلى النهار الماضي٬ كأنَّها نهاية الأرض٬ حجرٌ يطفو على الماء".

وصدر له في الدراسات: المسرح الشعري العربي٬ بحثًا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية٬ بحثًا عن الشعر، إلي جانب ترجماته لأعلام الشعر العالمي البارزين من بينهم: "بوشكين٬ ماياكوفسكي٬ كربرشويك٬ ليرمونتوف٬ يانيس ريتسوس٬ سوزان برنار٬ شارل بودلير٬ قسطنطين كفافي٬ أوديسيوس إيليتِس"، وغيرهم.

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