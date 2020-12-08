«اللوفر» يقيم مزادا لحضور الفحص السنوى للوحة الموناليزا

مع عزوف الزوار عن متحف اللوفر بسبب جائحة كورونا، قرر المتحف الفرنسي العريق إقامة مزاد على حضور الفحص السنوي للوحة الموناليزا والذهاب في جولة على سطح المتحف التاريخي، وذلك للمساعدة على سد فجوة في الإيرادات.وسيحصل من يتقدم بأعلى سعر على فرصة لحضور الفحص السنوي لرائعة ليوناردو دافينشي التي عادة ما لا ينجح المرء إلا في اقتناص نظرة سريعة عليها وسط حشود الزوار.ومن بين المعروضات في المزاد، والتي يصل عددها إلى 24، لوحة زيتية رسمها الفنان بيير سولاج عام 1962 وظلت في مجموعته الخاصة، وفرصة الذهاب في جولة على سطح قصر اللوفر الذي يرجع تاريخه إلى 800 عام بصحبة فنان الشارع الفرنسي جيه.آر.وقال يان لو توييه أحد المسؤولين في متحف اللوفر "يعاني اللوفر شأنه في ذلك شأن كل المتاحف الكبرى على مستوى العالم".وفي كل عام، يتم إنزال الموناليزا من مكانها في اللوفر لإجراء فحص سريع عليها.وكان بعض زعماء العالم من المحظوظين القلائل الذين شهدوا هذا الحدث في العقود الماضية.وتأمل دار كريستيز للمزادات أن يجمع المزاد الإلكتروني أكثر من مليون يورو (1.2 مليون دولار) من بينها سعر تقديري يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو لحضور فحص لوحة الموناليزا.واستقبل اللوفر قرابة عشرة ملايين زائر عام 2019 لكنه أُغلق لأكثر من خمسة أشهر بعد فرض إجراءات العزل العام مرتين هذا العام.وعلى الرغم من أن أبواب اللوفر كانت مفتوحة في الصيف فإن أعداد الزوار انخفضت بنسبة بلغت 75 بالمئة خلال أشهر الذروة.وقال لو توييه إن اللوفر سيخسر ما يصل إلى 90 مليون يورو من الإيرادات هذا العام.ومن المقرر فتح المتاحف والمسارح ودور السينما يوم 15 ديسمبر إذا تباطأت وتيرة انتشار فيروس كورونا بدرجة كافية.وذكر لو توييه أن اللوفر متحف غني بالفنون والتراث لكنه ليس مؤسسة ثرية.وأضاف أن الدولة تقدم 46 مليون يورو لدعم خزينة اللوفر.وستساهم إيرادات المزاد في تمويل تكاليف استوديو جديد للمشروعات التعليمية من المقرر افتتاحه في الخريف المقبل.