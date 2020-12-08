إيبار يتعادل مع فالنسيا سلبيا فى الدورى الإسبانى

خيم التعادل السلبي على المباراة التي حل فيها فالنسيا ضيفا على إيبار مساء الإثنين على ملعب (إيبوروا)، في ختام الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).وفشل الفريقان في الوصول لطريق الشباك على مدى 90 دقيقة، ويعد هذا هو التعادل الثالث لإيبار خلال آخر 4 جولات، والخامس في الموسم الجاري، ليضيف الفريق الباسكي نقطة لرصيده الذي أصبح 14 نقطة في المركز 11 مؤقتا.كما فشل فالنسيا في تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي (تعادلان وخسارة)، ليكتفي الفريق بالفوز الوحيد الذي حققه 4-1 على ريال مدريد بداية الشهر الماضي، وأصبح رصيد "الخفافيش" 13 نقطة في المركز 13 مؤقتا.