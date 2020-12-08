فيورنتينا يتعادل مع جنوى 1-1 بالدورى الإيطالى

حقق فيورنتينا تعادلا ثمينا أمام ضيفه جنوى بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.تقدم المهاجم الكرواتي ماركو بياتسا بهدف لجنوى قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، لكن المدافع الصربي نيكولا ميلنكوفيتش خطف هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة (90+8).وبذلك التعادل رفع جنوى رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ19، مقابل 9 نقاط لفيورنتينا صاحب المركز الـ17.