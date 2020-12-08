«مترو جولدن» توقع عقد تعاون مع «أمازون» للحصول على خدمات الحوسبة السحابية

أعلنت خدمات التكنولوجيا الأمريكية أمازون دوت كوم، توقيع شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفسز التابعة لها، عقد تعاون مدته عدة سنوات مع شركة الإنتاج السنيمائي الأمريكية مترو جولدن ماير.وتستهدف شركة مترو جولدن ماير نقل مكتبة المحتوى المملوك لها وخدمات تحميل المحتوى إلى خدمة الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفسز، لتعزيز سلسلة إمدادتها الإعلامية، بالإضافة إلى دعم حقوق المحتوى وعمليات توزيعه.في الوقت نفسه، فإن سلسلة الإمداد الإعلامي الجديدة لشركة مترو جولدن ماير المعتمدة على الحوسبة السحابية، ستستفيد من القدرات الحوسبية وتخزين البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الإعلامية الخاصة بشركة أمازون ويب سيرفسز لتحديث بنيتها التحتية.ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للعقد الجديد.