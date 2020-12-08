رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق مناجم اليورانيوم فى أوكرانيا بسبب نقص التمويل

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
مناجم اليورانيوم
مناجم اليورانيوم
وكالات
طباعة
أغلقت السلطات الأوكرانية مناجم اليورانيوم الثلاثة في البلاد بسبب نقص التمويل.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه في تلك المناجم الواقعة في منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد، تعمل فقط الخدمات الأساسية الخاصة بالتهوية وضخ المياه، مما يعني أن حوالي خمسة آلاف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر.

ويرجع سبب الإغلاق إلى الديون المتراكمة على شركة "إنيرجواتوم" الحكومية التي تصل إلى ما يعادل أربعة ملايين يورو (85ر4 مليون دولار)، ويشار إلى أن "إنيرجواتوم" هي المشتري الوحيد لليورانيوم في أوكرانيا.

وكانت هناك تأخيرات في دفع الأجور ونقص في الملابس الواقية والمعدات وحتى المتفجرات، وذلك منذ فترة طويلة.

ويخشى نقابيون أيضا من قطع التيار الكهربائي بسبب عدم سداد الفواتير. ويعني هذا أن المياه التي تخترق المنطقة قد لا يتم ضخها وقد تصبح المياه الجوفية ملوثة إشعاعيا.

وتشغل "إنيرجواتوم" أربع محطات نووية تولد أكثر من الطاقة الكهربائية في أوكرانيا.

وتم إغلاق محطة الطاقة الخامسة بالقرب من تشيرنوبل تدريجيا من عام 1986 حتى نهاية 2000 بعد وقوع حادث كبير هناك.

موضوعات متعلقة

السيسى من فرنسا: لا يمكن انتهاك القيم الدينية من أجل القيم الإنسانية

الصحة: 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

«مدبولي» يستقل مركبا نيليا من القاهرة للقليوبية ويزور مركز بحوث المياه بالقناطر الخيرية

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

مشروع قانون لطباعة صورة مارادونا على العملة فى الأرجنتين

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020

ساوثهامبتون يفوز على برايتون 2-1 فى الدورى الإنجليزى

إيبار يتعادل مع فالنسيا سلبيا فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال

مناقشة رواية «الليلة الأخيرة» بمركز الحرية للإبداع.. غدًا