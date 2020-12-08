رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:46 ص
فيلم عاش يا كابتن
فيلم عاش يا كابتن
وكالات
طباعة
بقدر ما مثلت فتيات رفع الأثقال المصريات أمثال نهلة رمضان وعصمت منصور وسارة سمير نماذج مضيئة ألهمت الكثير من الفتيات الأصغر سنًا دخول عالم الرياضة، كن أيضًا مصدر إلهام للمخرجة الشابة مي زايد لصنع فيلم وثائقي تنافس به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يتتبع فيلم "عاش يا كابتن"، الذي يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، رحلة لاعبة رفع الأثقال أسماء، بنت مدينة الإسكندرية، منذ كان عمرها 14 عامًا، وحتى وصلت إلى عمر 18، وتدريباتها والبطولات التي شاركت فيها.

الفيلم يشبه دفتر يوميات للفتاة التي كانت تتدرب مع زميلاتها بأقل الإمكانيات في أرض خلاء بعيدًا عن رعاية أي ناد أو مؤسسة رياضية وتتسارع وتيرته وتهدأ مع أنفاس بطلة رفع الأثقال الصغيرة التي شاركت في بطولات على مستوى محافظتها ومستوى الجمهورية وقارة أفريقيا.

كما يسلط الضوء على تجربة الكابتن رمضان عبد المعطي مدرب أسماء ووالد البطلة نهلة رمضان، الذي توفي في 2017، وإيمانه الشديد بدعم وتأهيل الفتيات ليصبحن بطلات في رياضة كان ينظر إليها حتى وقت قريب على أنها للذكور فقط.

وقالت المخرجة مي زايد، عقب عرض الفيلم في القاعة الكبيرة لدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من نجمات وصناع السينما، إن التصوير استغرق أربع سنوات جمعت خلالها هي وفريقها نحو 300 ساعة تصوير.

وقالت: "الفكرة في البداية كانت اختيار إحدى الفتيات وتوثيق رحلتها نحو تحقيق حلمها في أن تصبح بطلة رياضية، ولم أكن أعرف على وجه التحديد متى سينتهي الفيلم".

وأضافت: "كابتن رمضان كان أكثر المتحمسين للفكرة، وهو الذي رشح لنا أسماء لنتابعها؛ لأنه كان يتوقع لها مستقبلًا باهرًا، وكاد المشروع يتوقف بعد وفاته بسبب حالة الحزن الشديدة التي سيطرت علينا جميعًا، لكننا فوجئنا بأن الفتيات اتصلن بنا وسألن لماذا لا نأتي؟.. فعدنا لاستئناف العمل".

وأشارت إلى أن عملية المونتاج استمرت نحو عام ونصف حتى اتفقت هي والمونتيرة سارة عبد الله ومدير التصوير محمد الحديدي على الشكل النهائي للفيلم.

ويعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جوائز دورته الثانية والأربعين خلال حفل الختام الذي يقام يوم الخميس القادم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

المهندس صبري: «رميت الفلوس من البلكونة تحسباً لوجه الله.. وهعملها تاني»

«مدبولي» يستقل مركبا نيليا من القاهرة للقليوبية ويزور مركز بحوث المياه بالقناطر الخيرية

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

إيبار يتعادل مع فالنسيا سلبيا فى الدورى الإسبانى

فيورنتينا يتعادل مع جنوى 1-1 بالدورى الإيطالى

فوز هوفنهايم على أوجسبورج 3-1 فى الدورى الألمانى

E4.. شاهد محمد صلاح يلعب الشطرنج ويخفي اسم الخصم

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال

مناقشة رواية «الليلة الأخيرة» بمركز الحرية للإبداع.. غدًا