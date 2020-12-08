مناقشة رواية «الليلة الأخيرة» بمركز الحرية للإبداع.. غدًا

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية " الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد"، والصادرة حديثًا ضمن روايات الهلال٬ للكاتب أحمد فضل شبلول، ويناقش الرواية كلًا من: "الناقد شوقي بدر يوسف٬ والناقدة فاطمة عبد الله"٬ ويدير اللقاء الشاعر عبد المنعم كامل.وعن الرواية يقول الناقد محمود الفخراني: "أحسب أن الكاتب لم ينحل الفنان محمود سعيد رأيًا ينكره لو أنه عاد إلى هذه الحياة الدنيا في زمننا هذا، ولهذا كانت جملة الأفكار التي وضعها شبلول على لسان محمود سعيد تتوافق وتترجم حركة الفن التشكيلي حين ينظر إلى حقائق العالم في زمننا الحديث.وقد طوّف شبلول بصحبة ملك الموت في تلك المهلة التي منحه إياها في متاهات القرن العشرين، وكلاهما أبدع وأجاد، الفنان محمود سعيد المغرق في الواقع، والخلف شبلول في شرح معميات ذلك الخيال، ولهذا جاءت ريشة أحمد فضل شبلول لترسم روح الفنان الفذ في صورة نابضة بالحياة، تعمّد فيها شبلول المناوأة الخفية مع ملك الموت، ولم يرفض قابض الأرواح هذه المناوأة بل جرى في مجراها".