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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق ورشة «التعبير بالفن لتمكين المرأة».. اليوم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
مركز دوار للفنون
مركز دوار للفنون
نضال ممدوح
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تنطلق في التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء٬ ورشة مجانية للسيدات فقط٬ بعنوان "التعبير بالفن لتمكين المرأة"٬ والتي ينطمها مركز دوار للفنون بمقر أستديو ذات في مصر الجديدة٬ وتستمر لمدة ستة أيام.

وستتمكن المجموعة المشاركة، خلال 6 أيام - مدة الورشة، من الاتصال بمصادر القوة والدعم الذاتية والجمعية أو التي بدورها تساعد في أوقات الصعوبات والأزمات.

يتم التركيز في الورشة بشكل خاص على معالجة تأثير العنف المبني على الجنس والنوع علي حياتنا اليومية، من خلال مشاركة الحكي بين المشاركات في الورشة٬ واستكشاف طرق إبداعية للتعبير عن النفس تساعد على الشفاء والنضج بشكل أقوى.

الورشة تتضمن الحركة والدراما والرسم وطرق فنية تعبيرية أخرى، لا يشترط وجود أي خبرات سابقة بهذه الأشكال الفنية.

يشار إلى أن 70% من الأماكن بهذه الورشة مخصصة للسيدات المسجلات كوافدات لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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